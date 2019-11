Hiiumaa sõber Tanel Malk

Hiiumaa sõbra au­nimetuse pälvis tänavu ettevõtja Tanel Malk, kes paarkümmend aastat tagasi tuli koos sõpradega saarele ja asutas oma ettevõtte, ehitus­materjalide kaupluse.Kaupluse nimi Faasion mõeldi välja põhimõttel, et see algaks f-tähega ja ei tähendaks midagi.





