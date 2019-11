Hiiumaa rahvaralli purustas osalejate rekordi

erakogu

Hiiumaa rahvarallil startis möödunud nädalavahetusel 131 ekipaaži. Mitte ühelgi rahvarallil pole sel hooajal nii palju osalejaid olnud.Reedel ja laupäeval sõideti võidu Kärdla linnatänavatel ja Pühalepa osavalla teedel. Kiiruskatsed olid võistlejatele rasked. Maha langenud ja koristamata lehed olid linna­tänavad muutnud väga libedaks, mis rallisõitjatel ka tunda andis.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: rahvaralli