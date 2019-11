Hausma tee kinnistute kommunikatsioonide rajamine lõpusirgel

Aasta tagasi Kärdla osavalla poolt müüdud Hausma tee kinnistutele on juba rajatud vee- ja kanali­satsioonitrassid ning juurdepääsuteed.

Hausma teel liikudes võib juba ette kujutada, kuidas varasema võpsiku asemele kerkib sinna uus elurajoon. Juurdepääsuteed viivad juba valla müüdud kinnistuteni, rajatud on ka vee- ja kanalisatsioonitrassid.





Sildid: Hausma, kommunikatsioonid