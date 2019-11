Haigla generaator peaks vastu kuni kuus ööpäeva

Kas Hiiumaa haiglal on elektrikatkestuste puhuks generaator olemas ja kui kaua suudaks see haigla süsteemid töös hoida?

Vastab Hiiumaa haigla majandusjuht Tõnis Laanemäe: “Hiiumaa haiglal on olemas kaks varugeneraatorit, millele tehakse kord kuus proovikäivitusi ja suvel tehti mõlemale generaatorile ka korraline hooldus. Generaatorid käivituvad automaatselt 10 sekundi jooksul peale voolukatkestuse tekkimist ja vähem kui 30 sekundi pärast on kogu haiglal uuesti elekter olemas. Haigla olulisemad st elutähtsad seadmed saavad oma toite läbi UPSseadmete, seega teatud kohtades haiglas voolukatkestusi ei teki. Täiskoormuse juures jätkub generaatorite paakides olevast kütusest vähemalt 5 tunniks ja sama palju on haiglal ka kanistrites kütust varuks. Kuna kasutame ka haigla õlikatla kütmiseks diislit, siis teoreetiliselt on praegune kohapealne kütusevaru umbes viieks kuni kuueks ööpäevaks.”

Sildid: generaator, Haigla