Ettevõtlik noor Simona Rätsep

Henri Reeder

500eurose Hiiumaa ettevõtliku noore stipendiumi laureaadiks valiti Kärdla põhikooli 4. klassi õpilane Simona Rätsep (pildil).Stipendiumi andis Hiiumaa arenduskeskuse noorte ette­võtluskonsultant Henri Reeder üle kolmapäeval Kõpu rahvamajas toimunud Hiiumaa noortevaldkonna tunnustus­üritusel. “Stipendium on toetuseks Simona ettevõtlike unistuste täitumiseks,” selgitas Reeder.“Simona väliselt esmapilgul tagasihoidlikus olemuses peitub andekas, nutikas, tähelepanelik ja ettevõtlik tüdruk,” seisab arenduskeskuse esildises. “Oma perega koos pereäris toimetades, nende toetusel ja mõningasel suunamisel on ta tegev selle juures oma eraldiseisvate ettevõtmistega, on see siis väike suveniirimüük, heatahtlike šaržide tegemine või klaasikunstiga tegelemine või muud tema väiksemad või suuremad ettevõtmised – tunnustame noort tema ettevõtlikkuse eest.”Tiitliga kaasas käib 500eurone stipendium. Stipendium, mida arenduskeskus maksab noorte ettevõtlikkusele suunatud toetusrahast, on osa piirkondlike algatuste tugi­programmist PATEE, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

