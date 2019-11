Esinesime edukalt Vaimupuu fotokonkursil

Oleme juba seitse aastat osalenud MTÜ Vaimupuu korraldatud eri­vajadustega inimeste fotokonkursil, mille teemaks tänavu oli “Imelised inimesed”.Peaaegu igal aastal oleme toonud koju ka suurema või väiksema võidu ega jäänud ka tänavune konkurss erandiks. Kuigi sel aastal ei õnnestunud hiidlastel esikolmikusse pääseda, saime me siiski kaks eriauhinda. Larissa Eelma pilt “Teekond” märgiti ära kui kõige omanäolisema vaatenurgaga foto ja Eero Küng sai eripreemia selle eest, et ta oli konkursil kõige noorem osaleja. Kaheksa aastase Eero pildid meeldisid žüriile väga.Tegelikult olid kõik hiidlased väga tublid, sest lisaks eriauhindadele pääsesid kolm pilti Vaimupuu 2020 kalendrisse ja viis pilti valiti näitusele 19 parima hulka. Lisaks käisid slaidiseansil korduvalt läbi ka peaaegu kõik teised pildid, mis me konkursile saatsime. See on ju väga hea saavutus, sest konkursile saadeti üle Eesti peaaegu 900 fotot. Igal juhul annab see motivatsiooni juurde ja kindlasti saadame ka järgmisel aastal pilte konkursile.7. novembril oli foto­konkursi pidulik lõpu­üritus Tallinna Laulukaare sammas­saalis, kus jagati kätte kõik auhinnad, avati parimate piltidega foto­näitus ja MTÜ Vaimupuu kutsus sel puhul meie meelt lahutama vahva klounipaari Piip ja Tuut. Lauljatest esinesid Lepatriinu, Anne Loho ning Eesti Laulu finalistid Inger ja Stefan.Fotonäitus rändas esimese sammuna just nimelt Hiiumaale. Esialgu on see avatud Kärdla tegevustoas Tuuru majas, siis rändab see Kõrges­saare päeva­keskusesse ehk endisesse vallamajja ja pärast seda Kõrgessaare vaba aja kesku­sesse.

