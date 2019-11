Esimene vallavolikogu ületas ekvaatori

Kaks aastat tööd täitus esimesel Hiiumaa vallavolikogul 1. novembril, sel puhul tegi volikogu esimees Aivar Viidik möödunud nädalal osavaldadele kohtumistega ringi peale.

“Jämedalt öeldes, ekvaator on ületatud – kaks aastat on oldud, kaks veel,” arutles Aivar Viidik.





Sildid: Aivar Viidik, osavaldadega kohtumine