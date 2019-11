Doktor Parolli pingil saab jalga puhata

Päikselisel teisipäeval avati Hiiumaa haigla peaukse ees mälestus­pink legendaarsele arstile, doktor Arnold Parollile.Haigla juhatuse liige Riina Tamm pidas avakõne ning luges ette, kuidas kolleegid Parolli iseloomustasid: “Ta oli väga töökas, karismaatiline, sõbralik, rõõmsameelne, õpihimuline. Tal olid omad lemmikud ja omad nõnda­nimetatud mittelemmikud. Meil kõigil on temast mingi mälestus. Teame legende tema tööst ja väljaütlemistest.”





Sildid: Doktor Paroll, pink