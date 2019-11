Arenduskeskus tunnustas treeneri tööd jätkanud noori

Ootamatult lahkunud treeneri tööd jätkanud noored sportlased teenisid parima kodanikuühenduse austava nimetuse.Parim kodanikuühendus 2019 pälvisid Hiiumaa kerge­jõustikuklubi Hiiker noored sportlased, kergejõustiku­treeneri Toivo Pruuli õpilased. Grupis on paarkümmend sportlast, kiituskirja võtsid vastu Annabel Pielberg, Anet Post ja Kristina Joarand. Nad on ilmselt noorimad, kes Hiiumaal vabaühenduste tunnustust vastu võtmas käinud.





