Aasta kodanik 2019 on Riina Roose

ANNIKA HAAS

Kultuuriminister Tõnis Lukas kuulutas eile kodaniku­päeval aasta kodanikuks muusiku ja pedagoogi Riina Roose.Roose on Eesti muusika- ja teatriakadeemia laulupedagoog ja Tallinna Linnateatri muusikaala juhataja, aga ka laulupidude uurija, pidude liikumises oluline kaasa­mõtleja ja korraldaja. Samuti tänavuse Tartu laulupeo üks lavastajatest.“Tunnustus oli meeldiv üllatus. Väljendan siirast tänu ja heameelt, et keegi on minu peale mõelnud rohkem kui möödaminnes,” ütles aasta kodaniku aunimetuse pälvinud Riina Roose. “Me peame endale aru andma, et see majanduslik heaolu on juba ammu tuleviku arvelt – tuleks lõpetada see laristamine igal tasandil. Me peame koguma ja pingutama vaimu,” toonitas Roose.Aasta kodaniku 2019 aunimetusele esitati 14 kandidaati. Aunimetusega kaasneb rahaline preemia ning alati ka Reti Saksa miniskulptuur “Ühiskonna õis”.Aasta kodaniku tava algatas rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo 2003. aastal ning tänavu anti aunimetus välja 17. korda. Kodanikupäeva tähistatakse Eestis 26. novembril. See on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele.

