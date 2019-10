Veinimeister, kes veinikonkursil ei osale

Järgmisel aastal saab Endel Ullal täis 90 eluaastat, umbes 60 aastat on ta veine teinud – koduveini­konkursil ta siiski osaleda ei kavatse.“Tervisele kasulik,” on Endli põhjendus, miks ta veiniteo ikka ja jälle ette võtab. Tänavugi pani 15 liitrit hakkama.“Terved marjad panen, kui on vanad moosi või midagi niisugust asja – seda ma ei tarvita. Keedet mahla ka ei tarvita. Kui terved marjad on, siis käärib kõik välja...,” kirjeldab ta protsessi.





Sildid: Endel Ulla, koduveini­konkurss