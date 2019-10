Vedaja pakutud sõiduplaan paiskaks saareelu segi

erakogu

Hiiumaa ettevõtjate lauale on jõudnud üks võimalikest parvlaeva talvise sõiduplaani variantidest, mis paiskaks segi aga senise aastatepikkuse töö tulemusel välja kujunenud põhi­graafiku.Esimene parvlaev hakkaks väljapakutud plaani järgi väljuma juba hommikul kell 5.30, varasemast koguni tund varem.





