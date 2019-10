Valla teine sünni­päev läheneb

Reedel, 25. oktoobril lõppeb Hiiumaa valla sünnipäevakuu orienteerumismäng “Avasta Hiiumaad”. Mängus osaleda saab veel neli päeva. Üle saare on erinevatesse põnevatesse paikadesse märgitud 20 punkti, igas vastamiseks üks küsimus. Pildid, vihjed ja koordinaadid punktide kohta leiab aadressilt http://emmastesport.blogspot.com/

Vastused tuleb saata aadressile emmastevak@hiiumaa.ee või tuua paber­kandjal vallamajadesse üle Hiiumaa. Kõigi viie või enamale küsimusele vastanute vahel loositakse välja vahvaid auhindu.

Korraldajad paluvad jätta punkti nii, et ka teistel oleks võimalik mängus osaleda. Kui punktist on midagi kadunud, palutakse sellest märku anda eelpoolnimetatud meili­aadressil.

Reedel on kõik valla­kodanikud kella 9–11ni oodatud osavallamajadesse, et tähistada koogi ja kohviga valla sünnipäeva.

Kirsiks sünnipäevatordil on suur ühismatk Kõpu poolsaarel laupäeval,

26. oktoobril. Matk algab kell 10, kõik on oodatud ja soovijatele pakutakse transporti.

Sildid: Avasta Hiiumaad, orienteerumismäng, valla sünnipäevakuu