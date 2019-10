Vaheri mammutteos sai valmis

Päeva rosin

“Mis asi on see teine sammas? Teine sammas on pensioni kohustuslik sidumine finantsturgudega. Riik pühib oma käed vastutuse eakate ees puhtaks, vähendab oma osa pensioni tagamises ja teeb meie kõigi vanaduspõlve ebakindlamaks, muuhulgas eriti tänaste pensionäride oma, kelle kaukast raha finantsturgudele läheb. Teise samba loomine oli sajandi kuri­tegu! Praegune valitsus on asunud selle heastamise teele.”

Keskerakondlane Oudekki Loone Eesti pensionipoliitika arutelul. Riigikogu, 10. oktoober 2019.