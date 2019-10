Väärtustagem olemasolevat

Hiiumaa turundajad otsivad paaniliselt seda miskit, mis inimesi saarele tooks. Mõeldakse välja reklaamlauseid ja aina uusi turundusplaane.

Miks aga ei väärtustata neid Hiiumaa saadikuid, kes meil juba olemas on?

Näiteks on meie kogukonna poolt tänamatult vähe tähelepanu saanud helilooja Erkki-Sven Tüür, kes homme oma 60. juubeli­sünnipäeva tähistab. Mis imelised Hiiumaast inspireeritud teosed tema sulest sünnivad ja kuidas ta oma kodusaare loodust kiidab. Tõeline Hiiumaa suur­saadik!

Ja kui kõik üleriigilised meediavälja­anded Eri Klasi 80. sünniaastapäeval tema Hiiumaa armastusest rääkisid, siis saarel ei olnud kellelgi meeles korraldada midagi, mäletamaks meest, kes nii palju aastaid oli tegelik Hiiumaa suursaadik.

Meil on juba 13 aastat toimunud ülipopulaarne kohvikutepäev. Väga paljud eestlased teavadki Kärdlat augustikuise kohvikutepealinnana. Ja kui paljud Eesti paigad on selle toreda ürituse idee meilt üle võtnud!

Kas olete kohvikutepäeva idee autoreid ja eestvedajaid Ere Naati ja Ly Johanseni isiklikult tänanud? Või võtate nende korraldus­tööd kui midagi iseenesest­mõistetavat?

Kas neil on piisavalt rahalist tuge korraldamaks Hiiumaa sümbolsündmust? Keegi ei jaksa lõputult üksi pingutada ja igaüks võib väsida!

Ehk ei peaks nii palju vaeva nägema millegi uue väljamõtlemiseks. Ehk oleks mõttekam toetada ja väärtustada neid inimesi, kes meil juba olemas on ja midagi ägedat teevad.

15. oktoober 2019