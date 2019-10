Uut vallavanemat pole vaja, kohusetäitjat otsitakse konkursil

Kui Hiiumaa vallavanem Reili Rand septembrikuu volikogus teatas, et kavatseb aasta lõpul minna lapsehoolduspuhkusele, vahendasime Hiiu Lehes tema sõnumit, et uue vallavanema leidmine ja valimine on terve volikogu ülesanne.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest tulenevalt aga on vallavanemal õigus minna lapsehoolduspuhkusele nii nagu igalt teiselt ametikohalt – nii et tema töökoht säilib.

“Seaduse kohaselt saan määrata endale valitsuse liikmete hulgast asendaja, kes sel perioodil tegutseb vallavanema õiguste ja volitustega,” täpsustas Rand nüüd.

Lisaks vallavanemale kuuluvad praegu vallavalitsusse rahandusosakonna juhataja Inge Elissaar, arenguosakonna juhataja Monika Pihlak ning osavallavanemad Liili Eller, Omar Jõpiselg, Hergo Tasuja, Üllar Laid ja Lauri Preimann, kuid vallavanem ütles, et otsib endale asendaja avalikul konkursil. “Minu kojujäämine annab võimaluse tuua meie tiimi uus inimene uute oskuste ja teadmistega,” põhjendas ta.

Konkurss vallavanema asendaja leidmiseks kuulutatakse välja juba esmaspäeval. “Kes tunneb, et on selleks valmis – kutsume endast märku andma konkursil,” kutsus Rand.

Reili Rand valiti uuesti vallavanemaks 2017. aasta novembris, järgmised kohaliku omavalitsuse valimised on tõenäoliselt 2021. aasta oktoobris. Kuna tasustatud lapsepuhkus kestab poolteist aastat, võiks Rand tööle naasta 2021. aasta juulis ehk neli kuud enne valimisi.

Eelnimetatud Hiiu Lehe artiklis oletasime, et ilmselt on Rand esimene omavalitsusjuht, kes sellest ametist lapsehoolduspuhkusele lahkub. Nüüdseks on selgunud, et ta on teine. 2001. aasta lõpus sünnitas poja Lehtse vallavanem Piret Pihel, kes jäi järgmisest aastast lapsehooldus­puhkusele. Toona kirjutas Järva Teataja, et Piret Pihel on teadaolevalt Eestis esimene ja ainuke lapsepuhkusel olev vallavanem.

