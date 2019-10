Uus lasteaia kohatasu kõigile lubatud kokkuhoidu ei too

Aasta algusest kehtima hakkava ülehiiumaalise lasteaedade kohatasusüsteemiga peaksid lasteaiaarved vanematele soodsamaks muutuma. Kas see ka tegelikult nii on?Koalitsioonilepinguga leppisid sotsiaaldemokraadid ja valimis­liit Ühine Hiiumaa kokku, et vald vähendab Hiiumaa perede kulutusi lasteaiale ja ühtlustab need üle Hiiumaa.





