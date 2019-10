Umbusaldusavaldus?

Eilsel Hiiumaa vallavolikogu istungil oli päevakorras volikogu esimehe Aivar Viidiku umbusaldusavaldus.

Kaheksa volikogu liikme algatatud umbusaldus kukkus läbi – selle poolt hääletas kaheksa ja vastu oli kolmteist volikogu liiget.

Tarmo Mänd süüdistas maakonnalehte selles, et me reede, 13. septembri lühiuudises kajastasime vaid Aivar Viidiku seisukohta ega küsinud tema arvamust.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.