Tuuletorni juhiks 9 soovijat

Käina elamuskeskuse Tuuletorn juhi konkursile laekus tähtajaks, 29. septembriks üheksa avaldust. Hiiumaa valla avalike suhete spetsialist Liina Siniveer ütles, et pole veel selge, millal uus juht selgub. Vestlusvoorud leidsid aset reedel ja neis osales kolm kandidaati.

Elamuskeskuse juhi kohale ootab omavalitsus tõeliselt mitmekülgset inimest ning vajalike tööde ja oskuste nimekiri on pikk. Uus juht peab keskuse käivitama ja komplekteerima kollektiivi. Tema ülesanne on tagada kvaliteetne teenindus, keskuse tegevuse majanduslik juhtimine ja tulemuste analüüs. Lisaks peab tulevane juht tegelema ka turundusega ning leidma hoone vabadesse ruumidesse allüürnikud.

Elamuskeskuse kogumaksumus on 2,86 miljonit eurot, millest toetus 0,85 miljonit eurot.

Hoone ehitusliku põhiprojekti koostas OÜ Esplan, arhitektuurilised lahendused Architect 11 arhitektid. Ekspositsiooni loob produktsiooniettevõte Motor. Tuuletorni elamuskeskuse sisu lavastaja on Jaanus Rohumaa. Ekspositsioon keskendub kolmele teemale: Hiiumaa loodus, ajalugu ja kohalik elav kultuuripärand.

Aasta lõpuks valmiv elamuskeskus saavutas täiskõrguse augustis, valmima peaks see aasta lõpus ja uksed avama järgmisel aastal.

Sildid: elamuskeskus, konkurss, tuuletorn