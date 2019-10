Turu tänaval võib sõiduautoga kinni jääda!

Aastaid oli valmis ehitamata Turu tänaval teeauk, mis vihmasel ajal veega täitus. Nüüd auku küll parandati, aga sõiduautoga sealt enam läbi ei pääsenud.Toimetusega ühendust võtnud linnakodanik rääkis, et juba mitu sõidukit on hiljuti parandatud teeauku kinni jäänud ja isegi maasturiga on raske jäätmemajani pääseda.





Sildid: teeauk, turu tänav