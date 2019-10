Tükike endast kaasa

Homme tähistame õpetajate päeva. Jõhvis toimub sel puhul suur ja uhke aasta õpetaja gala, kus preemiatega tunnustatakse parimaid haridustöötajaid.

Meilt on nominentide seas tugiõpetuse spetsialist Krista Leisberg – hoiame pöialt, et ta ka laureaaditiitli pälviks. Väärt on ta seda igal juhul.





