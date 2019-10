Tegevustoa kliendid uues kohas rahul

Liina Siniveer

Suvest Tuuru majas asuva sotsiaalkeskuse tegevustoa asukad on uute ja suuremate ruumidega juba harjunud, endine hoone läheb lammutamisele.Esmaspäeval said huvilised tutvuda Hiiumaa sotsiaal­keskuse tegevustoaga, mis suvest kolis Tuuru majja.“Uudistajaid polnud just väga palju, mõned head sõbrad-tuttavad Kõrgessaarest, Aili Kibuspuu ja arendus­keskuse pere täies koos­seisus,” rääkis Hiiumaa sotsiaal­keskuse juhataja Riho Rahuoja.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: sotsiaal­keskus, tegevustuba, Tuuru maja