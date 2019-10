Sularaha pole kuskile kadunud

Neljapäeval Hiiumaal käinud Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink tunnistas, et tema oli esialgu väga vastu mõttele võimaldada kauplustes sularaha sissemakseid – kust tänapäeva inimesel see sularaha.Juba poolteist aastat saavad ostjad Coop kauplustes kassast soovi korral võtta oma pangakontolt sularaha. Kuna pooled ostud sooritatakse täna­päeval ikka veel sula­rahas makstes ja polnud mõtet teha eraldi panga­automaate, otsustati – miks ei võiks klient kassas oma kontolt ka sularaha välja võtta.





