Sügistorm halvas parvlaevaliikluse

TEO TOOMPUU

Torm säästis Hiiumaad hullemast, pakkudes siin pigem võimsat vaatemängu, aga tegi palju halba mujal. Tugev tuul räsis Saaremaad, Pärnumaad ja Lõuna-Eestit, jättes pühapäeva õhtuks 60 000 majapidamist elektrita. Tormis vigastada saanud alajaama tõttu oli täielikult elektrita Võru linn, aga ka Ruusmäe ja Rõuge.“Arutasime just kolleegidega, et millal viimati 60 000 klienti samal ajal vooluta oli ja lähiaastate tagant sellist olukorda ei mäleta – kolm-neli aastat pole ilmselt olnud,” ütles Elektrilevi kommunikatsioonijuht Peeter Liik Hiiu Lehele.Läänemerel möllanud viiemeetrised lained halvasid mõneks ajaks parvlaevaliikluse. Tugeva tuule tõttu ei väljunud parvlaevad Rohukülast kell 14.30 ja 16 ning Heltermaalt kell 14.30 ja 16.“Kõik on hästi organiseeritud, praegu juba platsil ja saame ilmselt kell 19 väljuvale laevale, 17.30 laeva peale tulime. Sadamas oli ka baar avatud ja selles mõttes on tore. Lihtsalt naljakas on hilissügisel nii pikka saba näha,” kommenteeris laevareisija Teo Toompuu, kes pühapäeva õhtul mandrile sõitis.Hiiumaal tegi torm suhteliselt vähe kurja, pühapäeva õhtul oli Kõpu poolsaarel paaritunnine elektrikatkestus. Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen ütles, et esmaspäevase seisuga Hiiumaal ühestki elektrikatkestusest teatatud ei ole. Hiiumaa päästeteenistus sai vaid ühe väljakutse murdunud puu teelt eemaldamiseks. Torm aga pakkus vaatemängu ning surfarid ja fotograafid nautisid Ristnas tugevat tuult ja möllavat merd.

Sildid: torm