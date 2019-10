Sadamasaun ootab saunalisi

Mõni ehk ei tea, et merevaatega Kärdla sadamahoone sauna saab nagu varasemaltki üle nädala laupäeviti. Tiina Tikka kütab sadamasauna soojaks juba laupäeva lõunaks. Mehed on oodatud vahemikus kella 13– 15ni ja naised kella 16–18ni. Vald on saunapäevadele oma õla alla pannud ja üksikpileti hind on endiselt 2 eurot ja 30 senti. “Tore oleks, kui saunalisi tuleks rohkem. Nii saaks saunapäevade arvu edaspidi suurendada,” on Tikka lootusrikas ja kinnitab, et eelnevalt broneerima ei pea. Lihtsalt tule 9. novembril kohale ja proovi omal nahal järele.

Lisaks on võimalik rentida sadamahoones merevaatega privaatsauna, mis sobib kuni kümnele inimesele nii saunas­käimiseks kui saunapeoks. Suurematel seltskondadel on võimalik rentida korraga isegi kaks sauna. Privaatsauna mineku aeg tuleb Kärdla sadamakapteni Sven Kriggulsoniga eelnevalt kokku leppida.

Sildid: sadamasaun