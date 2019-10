Professor Pullat pälvis kõrge Poola autasu

Laupäeval anti Poolas Gdanskis emeriit­professor Raimo Pullatile üle kolonel Jan Kowalewski autasu.Kolonel Jan Kowalevski autasu andsid esmakordselt välja Gdanski Tehnikaülikool ja Gdanski Teise maailmasõja muuseum. Emeriit­professor Raimo Pullat pälvis selle kategoorias “Maailm Poola jaoks”/ “The World for Poland” pikaajalise teadustöö eest Läänemereriikide ajaloo uurimisel.





