PPA: Loovuta relv karistust kartmata

Lääne prefektuuri Kärdla politseijaoskonna menetleja Mare Liik selgitab, kellele ja milleks on mõeldud relvade loovutamise kuu.PPA üleriigiline kampaania “Oktoober on relvade loovutamise kuu” on mõeldud neile, kes hoiavad oma valduses kodust, maamajast või mujalt leitud omanikuta ja registreerimata ebaseaduslikke relvi.





