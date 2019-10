Politsei pidas lööjad kinni

Pühapäeval, 20. oktoobril sai politsei teate, et kaks meest, 28- ja 36aastane lõid 47aastast meest. Politsei võttis lööjad kinni ja algatas juhtumi kohta kriminaalmenetluse.

Reedel, 18. oktoobril sai politsei teate, et Kärdlas tõukas 37aastane mees oma 29aastast elukaaslast, kes sai viga. Ka selle juhtumi kohta on algatatud kriminaalmenetlus.