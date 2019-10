Perekond Maripuu pälvis EOK tunnustuse

Eesti olümpiakomitee (EOK) tunnustas Eestimaa sportlikke perekondi, kelle valisid välja maa­kondade spordiliidud. Hiiumaalt pälvis tunnustuse perekond Maripuu, kes aktiivselt võtab osa spordivõistlustest.Vanemad Märt ja Elen toetavad igati oma laste spordi­harrastust, tütred Helena ja Marta aga on väga tublid orienteerujad, samal ajal kui vanemad harrastavad jooksualasid.





