Peaaegu nagu kaksikud

Kaks Hiiumaalt pärit õde tegid ajalugu Pelgulinna sünnitus­majas. Kopa külas elavatel Aili ja Aivo Küttimilon kaks täiskasvanud tütart, kes jäid lapseootele enam-vähem ühel ajal. Ühe tütre sünnituseks määratud tähtaeg läks kaks nädalat üle ning lapsed, mõlemad tüdrukud, sündisid kuuetunnise vahega 11. oktoobri öösel kõrvuti asuvates sünnitus­palatites.





