Parvlaevade toiduvalik endisest nigelam

HEIKI HANSO

Oktoobrist opereerib TS Laevad parv­laevadel uus toitlustaja, endise toitlustaja Arensburgi kingad on Daily kaubamärgi all tegutsevale Baltic Restaurants Estonia jaoks selgelt veel suured.Kliendid nurisevad, et hinnad on kallimad ja sortiment viletsam. Kui varasemalt ühildati toidukord mugavalt praamisõidu ja laevarestos pakutuga, siis nüüd eelistatakse pigem oma toit ja jook laevale kaasa võtta.





