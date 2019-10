Parim kingitus – kordatehtud sadam

Hiiu maakonnas Eesti 100 aasta juubeliks tehtud 15 kingitusest parim on korda­tehtud Tärkma sadam.Pühapäeval kuulutati Viljandis Ugala teatris välja juubeliprogrammi “EV100 igas külas” maakondade parimad kingitused. Neid esitleti suurel ekraanil videoklipi kujul ja videos loeti ka ette kõik maakonna kingitused.





Palun oota...

Ühe artikli lugemise tasu on 0.40 EUR, päevapileti hind kõikidele tasulistele artiklitele on 0.80 EUR.

Teenuse aktiveerimiseks vajutage soovitud teenuse nupule, mis kuvab ekraanile tasulise telefoninumbri. Numbrile helistades artikkel avaneb, teenuse maksumus lisatakse Teie telefoniarvele. Ligipääs artikli(te)le on selles arvutis avatud ööpäeva jooksul alates helistamisest. Teenus toimib Telia, Tele2 ja Elisa klientidele. Telefoninumbril peab olema lubatud m-makse teenuse kasutamine.

Sildid: EV100 igas külas, kingitused, tärkma sadam