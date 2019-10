Palju õnne, spordimees Lembit Sauer!

Täna tähistab auväärset 85. sünnipäeva Lembit Sauer. Pühalepa valla Hiiessaare küla Tooma talus sündinud poiss läks peale Palade kooli lõpetamist pealinna sportimist õppima.Lõpetas kiitusega Tallinna kehakultuuri­tehnikumi ja seejärel Tartu Ülikooli kehakultuuri­teaduskonna.Sprinterina saavutas Lembit väljapaistvaid tulemusi, tulles Eesti meistriks nii täiskasvanute kui juunioride hulgas ja võites medaleid kõrgkoolide, Tartu ja Eesti meistrivõistlustel, aga medaleid sai ta ka NLiidu kõrgkoolide meistrivõistlustel ja üleliidulistel maanoorte esivõistlustel, kuuludes nii Eesti kui maaspordiühingu Jõud koondisesse.Hiiumaa spordielus on Lembit tegev 1949. aastast, algul sportlasena, hiljem treeneri ja spordiorganisaatorina. Aastatel 1958, 1959 ja 1960 valiti ta Hiiumaa parimaks sportlaseks. Aastast 1962 oli ta võrkpalli- ja kergejõustikutreener, kelle juhendatud Kärdla keskkooli noormehed võitsid esikoha Eesti koolinoorte esivõistlustel võrkpallis ning üheksa õpilast kuulusid eri spordialadel Eesti noortekoondisesse.Sauer töötas algul Kärdla keskkoolis õpetajana, see­järel kuni 1996. aastani Hiiumaa haridusosakonnas,oli metoodikakabineti juhataja, juhataja asetäitja ja osakonna­juhataja. 1993 omandas ta Tallinna pedagoogilises instituudis teise kõrghariduse. Spordiühingu Noorus Hiiumaa osakonda juhtis aastatel 1965–1992. Tema eestvedamisel loodi 1976. aastal Hiiumaa laste- ja noorte spordikool. Suured teened on Lembitul Kärdla nn Polgu võimla ja Kärdla staadioni rajamisel.Ka on Lembit olnud mitmete Hiiumaal korraldatud vabariiklike suurvõistluste peakohtunik või peakorraldaja. Kõige olulisem neist on 1958. aastal koos Ülo Remmelkoorega ellu kutsutud ja sel aastal 62. järje­korranumbrini jõudnud Hiiumaa võrkpalliturniir, mille eestvedajaks oli ta üle 50 aasta.Ta on olnud peakohtunikuks Hiiumaa valdade suve- ja talimängudel, Hiiumaal toimunud vabariiklikel kalurikolhooside suve­spartakiaadidel ja TV 10 Olümpiamängude kerge­jõustikuvõistlustel.Muide, 1982. aastal oli ta peakohtunik Paladel toimunud Eesti koolinoorte meistrivõistlustel orienteerumises. Võistlus tunnistati Eesti parimaks koolinoorte võistluseks tol aastal.2006. aastal peetud B7 mängudel Kärdlas oli peakohtunik tema lapselaps Triin Sauer, Lembit oli tema abi. Võistlus tunnistati aasta parimaks spordi­sündmuseks Eestis.2011. aastal organiseeris ta Taavi Peetre mälestus­võistluse kergejõustikus.Kogu elu on Lembitu hobiks olnud kalapüük, aastatel 1970–2002 juhendas ta Kärdlas noorkalurite ringi, aga ta on valitud ka Soome harrastuskalurite ühingu auliikmeks.Lembit on alati kaasa rääkinud Hiiumaa ja Kärdla elu ja looduse probleemide lahendamisel. Ta on kuulunud maakonna volikokku. Kahel korral oli Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi liige, ühel korral selle tööd juhtides. Oli valitud ka Kärdla pensionäride nõukogusse, praegu on ta Kärdla bridžiklubi ja klubi Pühalepa Vanamehed aktiivne liige.Energiat huvitavate ideede elluviimiseks jätkub tal ikka. Nii korraldas ta 2007. aastal kahel korral näituse “Vana diplom jutustab”. Kokku on pandud albumid Hiiumaa parimatest sportlastest, elutööpreemia saanud ja manala­teele läinud Hiiumaa spordiinimestest.16. septembril 2014 toimus Lembit Saueri eestvedamisel Kärdlas ajalooline spordikonverents “Meenutades minevikku, hinnates olevikku”. Spordiliit Jõud valis selle aasta parimaks piirkondlikuks spordi­sündmuseks.Ka tänavu 5. jaanuaril teoks saanud Hiiumaa spordi­aastat kokkuvõttev pidulik sündmus “Väärtustades tehtud ja tehtavat Hiiumaa spordielus” oli tema algatatud.Hiiessaare küla ajalugu on talletatud tänu Lembitule ja 2015. aastal ilmus temalt raamat “Hiiumaa spordi lugu 1946–1960”.Lembitu suureks huviks on koorilaul ja kontsertidel on ta ikka kuulajate hulgas.Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupp tunnustas Sauerit 2003. aastal elutööpreemiaga. Kärdla linna preemia pälvis ta 2007. aastal. 2014. aastal autasustas tollane Hiiu vald oma esimese elutööpreemiaga Lembit Sauerit, Kultuur­kapitali Hiiumaa ekspertgrupp omistas talle preemia “Tänu ja kummardus”.Sel aastal pälvis Lembit Sauer spordiliidu Jõud ja Hiiumaa valla tänukirjad suure panuse eest läbi aastakümnete Hiiumaa spordiellu ning EOK autasustas teda tänu­kirjaga. Augustis, 62. Hiiumaa võrkpalliturniiri avamisel avati talle Kärdla staadionil nimeline tänupink.Lembit Saueril on kaks last, ta on kahekordne vana­isa ja kolmekordne vana­vanaisa.

