Öösel pliidil süttinud plastnõud seadsid ohtu ema ja kahe lapse elu

Reedel, 18. oktoobri öösel kella kahe ajal said päästjad väljakutse Kärdla linna Tormi tänavale, kus kortermaja teise korruse korteris oli puhkenud tulekahju. Põlema olid süttinud köögi pliidile asetatud plastiknõud, mis tekitasid põledes suure kuumuse ja plastmassi põlemise vingu.

Õnnetuse hetkel kodus olnud ema ja kaks last said korterist ise välja ning pöördusid abi saamiseks alumise korruse naabrite poole. Naaber reageeris kiiresti, kustutades suurema põlengu autodes olnud tulekustutitega ning suutis sellega suurema õnnetuse ära hoida.

Päästeamet tunnustab inimest, kes suutis kiirelt ja teadlikult tegutseda kuni professionaalse abi saabumiseni. Päästjad evakueerisid maja teised elanikud suitsusest hoonest päästekapuutsi kasutades. Kiirabi viis ema ja kaks last haiglasse kontrolli, teised elanikud kiirabi ei vajanud. Korter sai väga tugevaid kuuma- ja tahmakahjustusi ning pere veel korterisse tagasi minna ei saa.

Korteris oli olemas suitsuandur, kuid õnnetuse hetkel ei olnud see tühjaks saanud patarei tõttu töökorras.

Päästeamet tuletab meelde, et suitsuandur on igas kodus kohustuslik ja vajalik, et anda märku õnnetustest väga varajases staadiumis.

Lisaks paneb päästeamet inimestele südamele, et pliidile ei tohi jätta esemeid, samuti ei tohiks olla pliidi kõrval kergestisüttivatest materjalidest esemeid. Plastist esemed, näiteks keedupoti sangad, võivad hakata sulama, eritades mürgist gaasi ja seetõttu võib neis ruumides magav inimene sissehingatavast mürgisest suitsust saada tõsiseid tervisekahjustusi.

Sildid: plastiknõud, tulekahju