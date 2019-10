Noor keskkonnaaktivist: Meil pole isegi valimisõigust

Reedel, 20. septembril seisid kaks maa­ilma kliimaga toimuva pärast muretsevat Kärdla põhikooli õpilast plakatitega Kärdla Keskväljakul.Sel reedel oli neid juba kolm ja seekord oli neil kaasas ka rohkem plakateid. Ühel pikem selgitus, kuidasigaüks saab lihtsalt ise keskkonda säästa. Selle plakati tegid noored seetõttu, et esimesel korral inimesed lihtsalt küsisid seda neilt.





Sildid: kliima, Noored