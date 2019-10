Nobe ruumid põlesid

Laulupeotule kandjana populaarsust kogunud Eesti oma elektriauto Nobe tootmisruumid põlesid. Reede öösel kella nelja paiku sai häirekeskus teate, et Tallinnas Telliskivi tänaval põleb hoone lahtise leegiga. Põles hoonete­kompleks, kus olid koos tootmishooned ja garaaž. Ohus oli ka kõrvalasuv maja, kuid see suudeti päästa. Põleng hävitas kolmerattalise elektriauto Nobe tootmishooned ja garaaži. Nobe Cars eestvedaja ja arendaja Roman Muljar ütles Postimehele, et oli kogu öö sündmuskohal. “Nüüd mõtleme, kuidas edasi minna,” oli tema kommentaar toimunule.

Äripäev kirjutas juulis, et Nobe arendajail napib raha tootmise käimalükkamiseks, ka ühisrahastusplatvormil Indiegogo käivitatud kampaania ei toonud loodetud tulemust.

