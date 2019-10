NB! Hoidistekonkurss kestab veel

Hiiu Lehe toimetusse on konkursikutse peale saadetud juba hulk purke nii magusate kui soolaste hoidistega. Ootame veel kuni 8. oktoobrini, et siis valida toimetuse lemmik. Võitjale on auhinnaks Hiiu Lehe aastatellimus või samas vääringus reklaam leheveergudel.

Sildid: hoidised, konkurss