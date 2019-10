Naabrite tüli viis lamavate politseinike paigaldamiseni

Kõrgessaare osa­valda Rootsi küla teele paigaldati uus mustkate. Ühe maja­pidamise meele­härmiks tehti teele ka praegu veel tähistamata nn lamavad politseinikud.Kõrgessaare osavald tellis ASilt Tariston Rootsi küla tee mustkatte alla viimise. Teetööd said valmis septembri alguses ja kõik oleks justkui hästi.





Sildid: lamavad politseinikud, Rootsi küla, tee