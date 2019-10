Mõistlik aeg

Riigikohus tühistas 8. augusti 2018 lahendiga Hiiumaa merealade maakonna­planeeringu tuuleenergia tootmisalade osa.

Nüüd, enam kui aasta hiljem, on rahandus­ministeeriumi veebis rippuvas maakonnaplaneeringus siiski kõik endist­viisi. Hiiumaa rannikumere kaardile on oranži värviga joonistatud suured meretuuleparkideks sobivad alad. Pisikeses kirjas lisas rahandusministeerium sellele kaardile ilmselt eelmisel nädalal info, et planeeringu tuuleparkide osa ei kehti.

Riigikohtu pressiesindaja Susanna Kivi ütles, et riigikohtu otsus tuleb täita mõistliku aja jooksul. Kas aasta on mõistlik aeg või ei ole?

Ilmselt ei ole, sest miks ei lisanud rahandus­ministeeriumi ruumilise planeerimise peaspetsialist Urve Pill teatele muudatuse tegemise kuupäeva.

Kuupäeva pole ka rahandusministeeriumi asekantsleri Mart Uusjärve vastuses, kirjutades vastuseks Inge Taltsi järele­pärimisele “kohustusest, mis tänaseks täidetud”.

Mis päev see “täna” on, sellest ei kriipsugi.

Keskkonnaorganisatsiooni Hiiu Tuul juhatuse liige Inge Talts ütles, et sel viisil, ainult märkust lisades, õigusakti ei muudeta.

22. oktoober 2019