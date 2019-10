Minister Kingo: Postkontorid säilivad

Väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo vastas riigikogu infotunnis saadikute küsimustele, muuhulgas ka postiteenuse kättesaadavuse kohta maapiirkondades. Küsimuse esitanud Urmas Kruuse viitas uudisele, et Eesti Post on saanud eelmisel aastal ligi poolteist miljonit eurot kahjumit maksikirjade vedamise tõttu. Kruuse küsis, kas minister on Eesti Posti ärimudeli üle vaadanud ja mis plaan on Eesti Postiga laiemalt, et kirjad maal ikka kodudesse jõuaksid ja postkontorite arv ei väheneks nullini.

Minister Kert Kingo rõhutas, et Eesti Posti viimasel üldkoosolekul sai antud selge sõnum: “Meie eesmärk on tagada inimestele, et nemad oma tellitud ajakirjanduse saaksid õigeaegselt kätte kuuel päeval nädalas ehk siis täpselt nii paljudel päevadel, kui tihti ajalehti väljastatakse ja hommikul.”

Kingo lisas, et kuigi konkurentsiamet andis soovituse postkontorite arvu vähendamiseks 215ni, siis ministeerium sellega kaasa ei lähe ja säilivad need 267 postkontorit, mis praegu olemas.

Kingo rääkis, et tellitud on analüüs terve kontserni kohta: “Plaanis on kõikide Omniva kontsernis asuvate ettevõtete põhjalik analüüs iga ettevõtte lõikes – tulud, kulud ja tulem,” selgitas minister.

Analüüs peaks valmima kevadel ja selle põhjal saab hakata tegema konkreetsemaid otsuseid, kuidas edasi liikuda. “Kindel on see, et ka postiseadusest tulenevalt on meil kohustus toimetada ajakirjandusväljaanded inimesteni ja see nii ka jääb, see teenus ära ei kao,” kinnitas Kingo. Tema sõnul ongi selle analüüsi eesmärgiks leida lahendus, et ideaalis posti kojukandeteenuse miinus saaks kuidagi kasumlikuks tegevuseks või vähemalt siis nulli.

Kingo võttis kõneks ka teema, mida meediaettevõtted tõid esile seoses ärimudeliga, et posti kojukanne on mahupõhine – mida rohkem arvuliselt lehti tellitakse, seda odavam on kojukanne. “Meie ei suuda tõsta meediaettevõtete müüginumbreid. Meie kohustus on tagada see, et me viime selle tellitud ajalehe inimeseni, aga see, kas tellitakse neid ja kui palju tellitakse, on iga ettevõtte enda müügistrateegia või siis tööstrateegia,” ütles Kingo.

Sildid: Kert Kingo, postiteenus