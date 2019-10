Miljonäre jagub ka Hiiu saarele

Äripäeva toimetus ilmutas äsja trükise “Eesti 500 jõukaimat inimest”, mida sirvides jäid silma ka mõned siinse maalapikesega seotud ettevõtjaid.Hiiumaa arengutesse aastate jooksul palju panustanud ettevõtja Enn Kunila (69) on tänavuses Äripäeva edetabelis 68. kohal, tema vara hinnatakse 48,3 miljonile eurole. Mullune koht edetabelis oli 59. ja vara väärtus 52,6 miljonit eurot.Saaremaa ärimehe Vjatšeslav Leedo (67) leiame tabelist 76. kohalt, vara väärtus 41,8 miljonit eurot. Mullu oli Leedo 46. kohal ja tema vara väärtuse hinnaks 61,6 miljonit eurot.Hiiumaalt pärit ettevõtja Reet Roos (46) on tegija reklaamivaldkonnas ning 130. kohal 27,8 miljoni euroga. Mullu asus ta Äripäeva edetabelis 19,9 miljoni euroga 174. kohal.Suvehiidlase ja transpordi­ärimehe Hugo Osula (62) leiame edetabelis 167. kohal, vara väärtuseks 22,9 miljonit eurot. Mullu oli ta 21,5 miljoni euroga 154. kohal.Hiiu Kaluri omanik Toomas Kõuhkna (50) on lisaks kalandusele tegev ka teenuste ja kinnisvaraäris. 16,9 miljoni eurose varaga on ta edetabelis 222. kohal, mullu oli 15,8 miljoni euroga 226. kohal .Gerhard Eberle (58), kellel on tehaseid terves Eestis, sh ka Kärdlas – OÜ Lade valmistab merepäästevahendeid – on jõukate edetabelis 238. kohal 15,8 miljonilise varaga.Tiit Kõuhkna (77) on koos poja Toomasega Hiiu Kaluri omanik, investeerinud ka kinnis­varaprojektidesse. Tema vara väärtuseks hinnatakse 14,9 miljonit eurot ja sellega on ta tänavuses edetabelis 261. kohal. Mullu oli ta 14,9 miljoni euroga 241. kohal.Edetabeli 323. kohal leiame ehitusettevõtja Priit Posti (57), kelle vara väärtuseks hindab Äripäev 11,7 miljonit eurot. Kaubandusettevõtja Anti Kalle (49) on 347. kohal11,1 miljoni eurose varaga. Nutika taimekasvatuspoti leiutanud Click&Grow omanik Mattias Lepp (43) on ede­tabelis 411. kohal 9,9 miljoni euroga. Esimest korda on edetabelis eduka iduettevõtte Veriff omanik Kaarel Kotkas (25), kelle vara hinnatakse 9,4 miljonile eurole, koht 423. Hiiumaa suurim turismiettevõtja Sander Kopli (46) on 484. kohal ja tema vara väärtuseks hinnatakse 8 miljonit eurot.Lisaks edetabelitele leidub trükises ka hulga huvitavat lugemist.

Sildid: Eesti 500 jõukaimat inimest