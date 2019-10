Meie noorte eeskujud

Päeva rosin

“Kui üks väliskaubandus- ja IT-minister peab oma ametis vastu poolteist päeva ja teine napilt pool aastat, siis on selge, et EKRE-l polnud enne ega ole ilmselt ka nüüd enam sellele kohale ühtki korralikku inimest panna. See on mõistetav, kui erakond pole varem valitsuses olnud, ja seda ausalt tunnistada poleks häbiasi.”

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) sotsiaalmeedias, 27. oktoober 2019.