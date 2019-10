Mäll jätkab lennujaama käitusjuhina

Septembri algul Kärdla lennujaama juhi kohalt koondatud Allan Mäll jätkab käitusjuhi ametis. “Mällil on selles ametis töötamiseks olemas teadmised ja kompetents,” selgitas Tallinna lennujaama kommunikatsioonijuht Margot Holts valikut.

Holts ütles, et regionaalsete lennujaamade juhi konkurss veel käib: “Seega on veel vara nimedest rääkida.”

Tallinna lennujaam teatas augustis, et sügisest liidetakse ühtse juhtimise alla Tartu, Pärnu, Kuressaare ja Kärdla regionaalsed lennujaamad. Uues struktuuris on lennu­jaamadel üks ühine juht, kes peaks tööd alustama hiljemalt oktoobris.

Igasse lennujaama nimetati ametisse lennujaama vastutav käitusjuht, kes pidi jätkama oma seniste tööülesannete täitmist, aga vastutama ka lennujaama reisijate heaolu ja lennuvälja tööshoidmise eest.

“Muudatuste eesmärk ei olnud üksnes kokkuhoid, sama­väärselt on olulisel kohal regionaalsete lennujaamade juhtimise ühtlustamine,” ütles Holts Hiiu Lehele.

Augustis, kui uudis muudatustest mõnevõrra ootamatult tuli, rõhutas ASi Tallinna Lennujaam juhatuse esimees Riivo Tuvike, et riigieelarveline panus regionaalsetesse lennujaamadesse lähema kahe aasta jooksul ei suurene, samal ajal tuleb tagada lennujaamade majanduslik efektiivsus, toimimine ja täita püstitatud eesmärgid.

“Nelja jaama toomine ühtse juhtimise alla on selles olukorras loogiline asjade käik,” ütles Tuvike.

