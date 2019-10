Linnaelanikke võeti kuulda

Kärdla osavald viis septembris läbi küsitluse, uurimaks elanike eelistusi tänavavalgustuse põlemisaja kohta. Eile andis omavalitsus teada rõõmusõnumi neile, kel hilistel tundidel liigelda tarvis. Nimelt otsustati osavallakogu viimasel koosolekul, et tänava­valgustus läheb üle režiimile, mida vallaelanikud soovisid. See tähendab, et pühapäevast neljapäevani on linnatänavad valgustatud kella üheni öösel ning reedel ja laupäeval põlevad tänavalambid kogu öö. Valgustid süttivad hämara­anduritega.

Septembris läbi viidud tänavavalgustuse küsitlusele sai vastata Hiiumaa nutirakenduses või anda oma soovist märku otse Kärdla haldusjuhile. 71 protsenti vastanuist soovis, et valgustid põleksid nädalavahetusel öö läbi ja 3. oktoobril kogunenud osavallakogu kiitis mõtte heaks.

Seni ei põlenud valgustid igal ööl kella 1–5ni. Uue valgusrežiimiga alustatakse reedel.

Sildid: tänavavalgustus