Lennujaamu hakkab juhtima Luik

Silver Luik hakkab lisaks Tallinna lennujaamale käitama ka regionaallennujaamu. Regionaalsete lennujaamade ühise juhi konkursil osales üle saja kandidaadi, kellest viimasesse vooru pääses viis kandidaati.

“Konkursil osales mitmeid tugevaid kandidaate, kuid Silveri kogemused, teadmised lennundusest tegid temast meie jaoks kõige sobivama kandidaadi,” ütles Tallinna Lennu­jaama juhatuse liige Einari Bambus. “Lisaks on Tallinna ja regionaalsete lennujaamade käitamise juhtimise ühtlustamise seisukohast see väga loogiline samm,” lisas ta.

Peale struktuurimuudatust asub Luik juhtima nii Tallinna lennujaama kui regionaalsete lennujaamade käitamist. Sügisel alustatud regionaalsete lennujaamade struktuurimuudatuse üks osa oli nende ühtse juhtimise alla toomine ja uue juhi leidmine.

Ettevõtte turunduse ja kommunikatsioonijuht Margot

Holts selgitas, et igal regionaalsel lennujaamal on oma käitusjuht, kes vastab kohapealse toimimise eest. Kõik kohalikud lennujaamade käitusjuhid valiti lennujaama töötajate hulgast ning Kärdla lennujaama käitusjuhina jätkab lennujaama senine juht Allan Mäll.

