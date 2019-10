Lauka põhikool teenis välja kvaliteeditunnuse

erakogu

Neljapäeval sai Lauka põhikool Paides toimunud haridus­festivalil kvaliteeditunnistuse “Ette­võtlik kool”.Lauka põhikooli õpetaja Aave Kark ütles, et neil on tunnustuse üle väga hea meel: “Tore, et meie tegemisi märgatakse!”Kark kinnitas, et tiitli “Ette­võtlik kool” saamine ei tulnud niisama lihtsalt. Tööd selleks tehti kolm aastat ja täita oli vaja erinevaid programmis etteantud punkte.





