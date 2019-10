Läheks pühapäeval perega raamatukokku?

KERLI VARRIK

Kärdla raamatu­kogu võttis kasutusele laenutusautomaadi ja liigub digipääsu poole – tulevikus saab soovija tulla raamatuid laenutama ka ajal, kui raamatukogu kinni on.Raamatuid ja muid teavikuid saab laenutusautomaadiga laenutada juba praegu. Selleks on vaja IDkaarti ja auto­maat ise juhendab, mida tegema peab.





Sildid: laenutusautomaat, raamatu­kogu