Kõpu tuletorn plinkis jälle

Augustis remontis veeteede amet Kõpu tuletorni laterna pöördmehhanismi, septembris ei töötanud see jälle.

Palusime ühel Kõpu tuletorni läheduses elaval inimesel tuletorni tuld jälgida ning alates 19. septembrist pöörles valgusvihk vaid ühel ööl, ülejäänud öödel plinkis see paigal seistes.

Tuletornide töö eest vastutava veeteede ameti kommunikatsioonijuht Madle Puusepp vastas teisipäeval päringule, et amet on jätkuvatest riketest teadlik.

“Kõpus olev süsteem töötab nii, et kui pöördlatern streigib, siis rakendub automaatselt tööle reservtuli – nii juhtus ka septembris,” selgitas navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja Andry Rütkinen.

“Vahepeal saime pöördlaterna tööle, kuid siis läks see taas rikki. Praeguse rikke põhjus on selge ja valmistame uusi detaile, asendamaks katkiseid, kohe, kui detailid on valmis, läheme neid paigaldama,” lubas Rütkinen, et pöördmehhanism tehakse korda selle nädala jooksul.

Kõpu tuletorni laternasüsteemi loodab amet kaasajastada aasta lõpuks. Reedel avati riigihanke “Kõpu tuletorni laterna­süsteemi ostmine” pakkumisi. Tööde käigus remonditakse või asendatakse uutega ka laterna pöörlemissüsteemi mehhanismid. Kaasajastatakse tule põhi- ja reservsüsteem ning kasutusele võetakse LEDtuled. Pöörlev valgusvihk, mis on omapärane just Kõpu tuletornile ja Eestis kasutusel ainult seal, säilib ka peale süsteemi kaasajastamist.

Kõpu tuletorni praeguse tule põhisüsteemi seadmed on 15–25 aastat vanad ja rikked seetõttu sagedased.

