Kirjandusõhtu luuletajate Algvere ja Maraniga

Neljapäeva õhtul kohtuvad Kärdla raamatukogus lugejatega Kristel Algvere ja Timo Maran, kes loevad oma luulet ja vestlevad kirjandusest.“Olen täitsa rahulikult põnevil,” ütles Kristel Algvere oma sotsiaalmeedia kontol eelseisva kohta.





Sildid: Kristel Algver, Luule, Timo Maran