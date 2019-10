Kiitus osavallakogule

Eile tuli Kärdla osavallalt rõõmusõnum kõigile, keda öised pimedad linnatänavad häirisid. Nimelt hakkavad reedest tänavatuled põlema öö läbi. Pühapäevast neljapäevani põlevad tuled endiselt kella üheni öösel.

Tundub iseenesest justkui väike asi, aga ometi valmistab rõõmu paljudele. Tore on teada, et vallajuhid võtavad kodanike muret arvesse ja leiavad sellele lahenduse.

Nädalavahetustel on öösiti linnapeal liiklejaid kindlasti märksa rohkem kui nädala sees ja valged tänavad muudavad selle nende jaoks ohutumaks.

Sellest võib järeldada, et oma murega ei maksa üksi jääda ja kui see puudutab valla või linna heakorda, tuleb vastavatele ametnikele teada anda. Nii on ka lootust, et olukord saab lahendatud.

8. oktoober 2019